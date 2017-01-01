"Спичка" — это не игрушка или почему идеи возродить известный объект никак не реализовываются

Давно наблюдаю за судьбой Барнаульского сереброплавильного завода, или, как его еще называют архитекторы и общественники, "Спичкой". И представляется он мне огромным и лакомым пирогом, рта на который до сих пор не нашлось. Или мы о нем ничего не знаем.
Возродить "Спичку" хочется и чиновникам, и горожанам. Первые стараются создать условия для развития туризма, с настоящими гостями из других городов и стран, ради которых бизнес начнет строить "звездные" гостиницы, рестораны с потрясающими блюдами из местных продуктов, шоколадные фабрики и диковинные музеи. Получилось же, скажем, у подмосковной Коломны завлечь туристов пастилой и калачами!
Но для того, чтобы мечты сбылись, нужны колоссальные инвестиции и железобетонные нервы будущего инвестора-собственника. Они ему потребуются, чтобы сделать следующее.
— Купить 17 зданий и 7,5 га земли за сумму от 233 млн до 163 млн рублей.
— Отреставрировать здания, которые находятся под охраной как памятник федерального значения. Процесс сложный технически и юридически, так как нужны архивные материалы, проекты, лицензии.
— Противостоять оппозиционному мнению горожан, которыми могут еще и успешно поуправлять. Помните прошлогоднюю историю, когда в СМИ появилась информация о намерениях некоего инвестора построить на территории "Спички" торговый центр? Что тут началось! Не нужно быть гадалкой, чтобы предсказать: недовольство встретит любое коммерческое решение, направленное на то, чтобы "отбить" вложения в историю.
— Не пойти на поводу у сильных мира сего, не поступиться своими убеждениями, а потом ответить собственными деньгами и именем.
— Минимизировать, а лучше вовсе избежать банальных (на фоне вышеперечисленного) бизнес-рисков. Все-таки кризис в стране. И даже если ваши пряники уж очень хороши, не факт, что на них найдутся деньги у тех, кто в них влюблен.
И все же я надеюсь, что дело сдвинется с мертвой точки и мои дети будут знать о Барнаульском сереброплавильном заводе как о том, что всегда есть в их жизни. Они даже не вспомнят о глухом заборе, который сейчас тянется вдоль проспекта Красноармейского, он скрывает сереброплавильные фабрики из демидовского кирпича, важню с ее почти коcмической архитектурой и многое другое.
Я надеюсь, что инвестор найдется и те публичные торги, которые начались 10 февраля и по плану должны закончиться 3 марта, все же увенчаются успехом. Ну сколько можно облизываться?
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