Спикер Госдумы рассказал о жалобах депутатов на нехватку воздуха

Часть интервью Володин давал в зале пленарных заседаний и показал место, за которым сидел в 1999 году. Теперь на его месте сидит экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. В ходе небольшой экскурсии спикер Госдумы рассказал о бытовых проблемах, с которыми сталкиваются депутаты.

"В конце зала пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится! Потому что там меньше кислорода… Валуев, сидя тут (в последнем ряду – ред.), где так мало воздуха, ни на что не жаловался. А пожаловалась депутат Вера Гонзя от КПРФ… И ей воздуха не хватает! И мы пошли навстречу", — сказал Володин.

Спикер добавил, что сейчас рассматривают возможность расширения зала пленарных заседаний.

"Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевых лож… Ну чего же Валуев сидит в безвоздушном пространстве", — отметил Володин.

Он отверг идею добавить кондиционеров, предположив, что депутаты будут простывать.