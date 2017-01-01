Спикер Госдумы рассказал о жалобах депутатов на нехватку воздуха

Зал пленарных заседаний в Госдуме могут реконструировать, чтобы депутатам было комфортнее работать, сейчас им не хватает воздуха. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью газете "Коммерсантъ".
Часть интервью Володин давал в зале пленарных заседаний и показал место, за которым сидел в 1999 году. Теперь на его месте сидит экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. В ходе небольшой экскурсии спикер Госдумы рассказал о бытовых проблемах, с которыми сталкиваются депутаты.
"В конце зала пол поднимается ближе к потолку. И там у депутатов меньше воздуха становится! Потому что там меньше кислорода… Валуев, сидя тут (в последнем ряду – ред.), где так мало воздуха, ни на что не жаловался. А пожаловалась депутат Вера Гонзя от КПРФ… И ей воздуха не хватает! И мы пошли навстречу", — сказал Володин.
Спикер добавил, что сейчас рассматривают возможность расширения зала пленарных заседаний.
"Думаем провести реконструкцию зала за счет двух гостевых лож… Ну чего же Валуев сидит в безвоздушном пространстве", — отметил Володин.
Он отверг идею добавить кондиционеров, предположив, что депутаты будут простывать.
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