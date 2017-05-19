Спикер МИД Захарова восторгается обращением Усманова к Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook горячо одобрила видеообращение, которое бизнесмен Алишер Усманов адресовал оппозиционеру Алексею Навальному.
Захарова уверена, что запись "будут изучать в вузах и колледжах специалисты по риторике и пиару".
"Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию — "положить на". И Усманов "положил на Навального" так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все "положены на". "Тьфу на тебя" — и нет больше никого. Круто, потому что по-мужски", — восторгается Захарова, пишет znak.com.
Свое видеообращение Усманов приурочил к предварительным судебным слушаниям по иску к Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен требует опровергнуть информацию из фильма "Он вам не Димон", который был сделан Фондом борьбы с коррупцией (возглавляет Навальный). В фильме-расследовании, посвященном премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, ФБК заявил, что Алишер Усманов безвозмездно передал фонду "Соцгоспроект", который возглавляет однокурсник Медведева Илья Елисеев, усадьбу на Рублевке стоимостью 5 млрд рублей. Навальный считает эти действия взяткой. Миллиардер отрицает это.
В видеообращении Усманов нарочито обращается к Навальному на "ты", называет оппозиционера "негодяем" и "лузером", обвиняет Навального во лжи. "Для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я — Алишер Усманов — честный предприниматель, честный человек, прежде всего. А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, это создание образа российского бизнесмена как человека, который не умеет ничего, кроме как воровать, не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать — это лай Моськи на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный" — так завершает Усманов 12-минутный ролик.
Оппозиционер Алексей Навальный готов участвовать в дебатах с миллиардером Алишером Усмановым. Об этом политик сообщил в прямом эфире своего видеоблога "Навальный Live".
"Я обращаюсь в том числе к Алишеру Бурхановичу Усманову (на "вы"). Говорю, что да, я готов участвовать в дебатах", — подтвердил оппозиционер.
"Присядете здесь, рядом со мной, и мы обсудим все вопросы, начиная от уголовных дел в Узбекистане и заканчивая лодками, зарплатами и кто как платит налоги. Если вы готовы отвечать не в режиме видео на ютубе, а в режиме дебатов. Я этого не боюсь", — добавил Алексей Навальный.
Телеканалы Дождь и РБК готовы предоставить площадку для дебатов, заявил оппозиционер. Но все-таки предложил встретиться в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Навальный не преминул сообщить, что ответит по пунктам на все претензии Усманова.
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