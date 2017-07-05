Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сплясала с молодежью

Участники культурно-образовательного форума "Дети содружества" устроили танцевальный флешмоб, пишет РИА "Новости".

Матвиенко поучаствовала в нем вместе с председателем Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Чыныбаем Турсунбековым.

Матвиенко прибыла в Киргизию 3 июля на фестиваль "Дети содружества", организованный межпарламентской ассамблеей СНГ при поддержке парламента Киргизии. Как говорится на сайте Совфеда, Матвиенко назвала форум интересным и полезным мероприятием, пишет znak.com.