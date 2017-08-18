В Барнауле школа по гребле на байдарках и каноэ закупит инвентарь на 3, 4 млн. рублей

Как писал altapress.ru, "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко" 14 октября 2016 года открыла новый спортивный комплекс на гребном канале. Из бюджета Алтайского края на работы выделили 70 млн рублей, еще 70 млн рублей добавил федеральный бюджет.

У школы работают филиалы в Павловске и Бийске.