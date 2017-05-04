Спортивный клуб "Темп": итоги 3-го и 4-го туров "Футбольной битвы"

Игроки. Фото: архив ООО "СК "ТЕМП". Игроки. Фото: архив ООО "СК "ТЕМП". Игроки. Фото: архив ООО "СК "ТЕМП". Игроки. Фото: архив ООО "СК "ТЕМП". Игроки. Фото: архив ООО "СК "ТЕМП". Игроки. Фото: архив ООО "СК "ТЕМП". Игроки. Фото: архив ООО "СК "ТЕМП". Игроки. Фото: архив ООО "СК "ТЕМП".

Тренерам все сложнее сдерживать эмоции, переживая за игру, за успех своей команды.

Радостно от того, что трибуны наполняются новыми активными болельщиками, страстно переживающими за ход игры, за игроков! Присоединяйтесь! Испытайте настоящий спортивный азарт, поддержите спортсменов в схватке за победу. Возможно, и вы найдете свою фотографию в фотоотчете с матчей в группе "Вконтакте".

Для девушек-болельщиц объявлен конкурс — "Самая красивая болельщица". Условия конкурса* читайте в группе спортивного клуба — "Вконтакте". Главный приз для самой-самой предоставляется партнером спортивного клуба "Темп" — Центром внешности и косметологии "Эксклюзив".

По словам эксперта, Анатолия Лутца, "матчи 3-го тура оправдали название турнира "Футбольная битва": судьями показано 20 желтых и 3 красные карточки. Страсть в игре, нежелание проигрывать единоборства и матчи — все это было!"

С ним согласен и Александр Суровцев: "3-й тур, на мой взгляд, выдался самым напряженным и скандальным на турнире. Здесь присутствовали и радость победы, и горечь разочарований. Причем эмоции абсолютно искренние, что говорит о том, что турнир набирает популярность среди молодых футболистов".

Как проходили горячие сражения футболистов, в которых были яркие эмоции, серия пенальти, массовые конфронтация и удаления — смотрите в видеообзоре:

Итак, по итогам 3-го тура, который состоялся 29 апреля, лучшим тренером назван М. Н. Путинцев (фото во вложении).

Лучшие игроки:

Данил Гребенкин

Руслан Асланов

Алексей Майер

По итогам 4-го тура, который состоялся 1 мая, лучшим тренером признан М. Ю. Ульянов (второй тренер команды "Миргорода").

Лучшие игроки:

Артем Бугаев

Никита Шабаев

Игорь Абрамов

Турнирную таблицу, обзор матчей, символическую сборную можно посмотреть на сайте СК "Темп"

Следующие игры состоятся в субботу — 6 мая и во вторник, 9 мая!

В День Победы, 9 Мая, игроков и болельщиков ждет праздничная программа, посвященная героическому подвигу наших дедов! Приходите, чтобы быть в этот день вместе со своими близкими — дедами и внуками, отцом и сыновьями, — чтобы отдать почести нашим защитникам Родины.

Мы приглашаем на праздник, где будет работать традиционная полевая кухня, вы сможете сделать яркие фотографии в фото- и фанзонах, принять участие в конкурсе "Самая красивая болельщица", поучаствовать в концертной программе и, конечно же, поболеть за наших игроков молодежных команд. Начало концерта в 14.00, игры — в 15.00. 9 мая вход для всех бесплатный.

Стоимость билета на турнир в другие дни — 50 рублей, для держателей клубных карт — 30 рублей.

Бесплатный вход по пригласительным и при предъявлении скриншота.

Подробно о том, как получить бесплатный пригласительный билет

Футбольная битва проходит каждую субботу с 15 апреля по 13 мая. Не пропусти масштабное событие нашего города, где тебя ждут адреналин, зрелища, развлечения, концертная программа и сюрпризы. Приди поболеть за своих!

Спортивный клуб "ТЕМП"

Адрес: 1-й Балтийский проезд, 9.

Телефон 506-140.

Сайт: sctemp.ru

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Организатор конкурса ООО "СК "ТЕМП". Срок проведения конкурса: 29.04.17 - 15.05.17. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь. Информация действительна на момент публикации