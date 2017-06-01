Спортсмены Алтай-Кокса стали победителями Кубка Евразии.

Андрей Алюнин в номинации open по жиму лежа занял первое место. За результат более 200 килограммов ему вручен серебряный перстень, инкрустированный золотыми цифрами. Андрей – единственный обладатель такой награды в Заринске.

Виктор Таловский занял первое место в жиме лежа в номинации masters. На третьем месте в той же номинации – Евгений Голубев. Александр Юдин в жиме лежа в номинации open стал четвертым. У Александра Якубова – третье место в пауэрлифтинге в номинации open. На втором месте в той же номинации – Сергей Карсаков.

Три спортсмена – Евгений Голубев, Виктор Таловский и Александр Якубов – выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Благодаря поддержке администрации Алтай-Кокса команда заводчан ежегодно принимает участие в Кубке Евразии.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.