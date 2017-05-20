Спортсмены массово возвращают олимпийские медали из Рио из-за ржавчины и пятен

Медали, завоеванные спортсменами на Олимпийских и Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, были возвращены организаторам из-за ржавчины и черных пятен. Об этом сообщил директор по связям с общественностью оргкомитета "Рио-2016" Марио Андрада, пишет ТАСС.
Как минимум 130 медалей уже находятся на монетном дворе в Рио-де-Жанейро, где проходят работы по восстановлению облика наград. Большинство из них — бронзовые. Среди возвращенных медалей также присутствуют награды с соревнований Паралимпиады 2016 года.
Марио Андрада,
директор по связям с общественностью оргкомитета "Рио-2016":
Самая распространенная проблема заключена в том, что медали были брошены или хранились ненадлежащим образом, в следствие чего испортилось лаковое покрытие наград. Ржавчина и потемнения появились именно на тех местах, которые были повреждены. Во-вторых, около 10 медалей были подвержены экстремальному холоду.
Он отметил, что возвращение медалей — это нормальная практика. Бразильский монетный двор устранит все дефекты и вернет медали. Имена и страны спортсменов, вернувших медали на ремонт, не сообщаются.
Всего в преддверии Олимпиады 2016 года монетный двор в Рио-де-Жанейро изготовил 2488 медалей, серебряные и бронзовые медали на 30% состояли из переработанных материалов.
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