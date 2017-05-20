Спортсмены массово возвращают олимпийские медали из Рио из-за ржавчины и пятен

Как минимум 130 медалей уже находятся на монетном дворе в Рио-де-Жанейро, где проходят работы по восстановлению облика наград. Большинство из них — бронзовые. Среди возвращенных медалей также присутствуют награды с соревнований Паралимпиады 2016 года.

Марио Андрада,

директор по связям с общественностью оргкомитета "Рио-2016":

Самая распространенная проблема заключена в том, что медали были брошены или хранились ненадлежащим образом, в следствие чего испортилось лаковое покрытие наград. Ржавчина и потемнения появились именно на тех местах, которые были повреждены. Во-вторых, около 10 медалей были подвержены экстремальному холоду.

Он отметил, что возвращение медалей — это нормальная практика. Бразильский монетный двор устранит все дефекты и вернет медали. Имена и страны спортсменов, вернувших медали на ремонт, не сообщаются.

Всего в преддверии Олимпиады 2016 года монетный двор в Рио-де-Жанейро изготовил 2488 медалей, серебряные и бронзовые медали на 30% состояли из переработанных материалов.