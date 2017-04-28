"Справедливая Россия" намерена дать бой партии власти на муниципальных выборах

10 сентября в Алтайском крае пройдут выборы в городские, районные и сельские парламенты, они состоятся в 56 районах и 6 городах региона, в том числе в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Всего будет разыграно более 6 тыс. мандатов. По традиции СР готова стать главным конкурентом партии власти на муниципальных выборах.

Александр Терентьев уверен в успехе партии на выборах. Он сообщил, что партия уже отобрала более 500 человек по всему Алтайскому краю — кандидатов в сельские, районные и городские советы. И это только начало. Хотя количество кандидатов – на самоцель, главное, считает лидер алтайских справедливороссов, - качество команды. Одна должна быть профессиональной, честной, пользоваться доверием и поддержкой своих земляков.

Александр Терентьев,

депутат Государственной Думы, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия":

Это команда порядочных, грамотных людей. Каждый день мы ведем с ними активную работу.

Александр Терентьев напомнил также, что партия продолжает проект "Справедливый призыв". Он позволяет людям поучаствовать в выборах, даже не являясь членами партии, но разделяя ее позиции. "Это идеи достижения достойной жизни для всех, преодоления неравенства, защиты интересов человека труда", – не раз подчеркивал лидер партии Сергей Миронов. Для участия в "Справедливом призыве" не важен возраст, социальный статус или профессия. "Главное – желание работать во благо своих земляков", - говорит Александр Терентьев.

По его словам, проект позволил сформировать команду кандидатов от "Справедливой России" и в Алтайском крае. В ней – много новых лиц, в том числе молодежи. Александр Терентьев считает, что у партии есть реальные шансы одержать победу в ряде районов Алтайского края.

Он также подчеркнул, что самая ответственная ситуация — в Барнауле. Здесь парламент будет формироваться по смешанной системе: 20 депутатов изберут по одномандатным округам, 20 — по партийным спискам. "Справедливая Россия" выставит в столице края своих кандидатов по всем округам, сообщил Александр Терентьев.

Пока в региональном отделении не называют имена кандидатов, чтобы избежать давления на людей.