"Справедливая Россия" выдвинула полторы тысячи кандидатов на выборы в Алтайском крае

От "Справедливой России" на муниципальные выборы идут более полутора тысяч человек. Выдвинуты кандидаты в 34 районах Алтайского края. Наиболее многочисленные команды представлены в крупных городах края – Барнауле, Бийске и Рубцовске. Справедливороссы закрыли каждый избирательный округ в этих городах. А в Заринске и Новоалтайске было решено провести эксперимент - там партия выставила только часть кандидатов.

Наиболее сильные команды кандидатов в районные советы СР выдвинуты в Бийском, Завьяловском, Калманском, Михайловском, Поспелихинском, Смоленском, Троицком, Усть-Пристанском, Чарышском и Шелаболихинском районах. Многочисленные команды кандидатов сформированы и на уровне сельсоветов в ряде районов края – Алтайском, Змеиногорском, Каменском, Косихинском, Немецком национальном, Советском, Троицком и Шипуновском район.

Значительная часть сторонников партии пошла на выборы в сельсоветы самовыдвиженцами. Это объясняется тем, что этот уровень выборов не требует сбора подписей, и это сделано специально, чтобы не усложнять процедуру выдвижения.

Лидер Алтайских справедливороссов, депутат Государственной Думы Александр Терентьев отметил, что партией традиционно особое внимание уделяется именно муниципальным выборам.

Александр Терентьев,

лидер Алтайских справедливороссов, депутат Государственной Думы:

Муниципальный уровень власти - тот, на котором решается значительный круг наиболее актуальных для людей вопросов. А муниципальный депутат для партии – опора на местах. Закрепить за собой в регионе позиции второй партии по числу депутатов местного уровня – одна из наших первостепенных задач. Разумеется, продолжает оставаться актуальной и задача преодоления муниципального фильтра на выборах губернатора. Команда разноплановая – в неё входят как члены партии - закаленные бойцы, так и актив местных отделений, также не менее половины состава – результат работы проекта "Справедливый призыв". В тех городах, где выборы идут по спискам, мы намерены не только подтвердить свои прошлогодние результаты, но и улучшить их. При этом стоит отметить, что кампанию мы хотели бы провести так, чтобы она стала максимально конструктивной. Выборы- это всегда конкуренция идей. Поэтому мы требуем от наших кандидатов рассказывать жителям о своей программе и разрабатывать четкий план действий для решения актуальных проблем. Нам также важно инициировать активность людей в деле развития собственных городов и районов, поэтому в ходе кампании мы намерены объединить людей для решения волнующих их проблем. В целом ряде районов наши команды претендуют на полную смену власти. В других районах наша задача сформировать сильные и работоспособные фракции – противовесы партии большинства. И в тех местах, где отделения партии лишь укрепляются, хорошим результатом станут один – два мандата. Это даст возможность обозначать нашу позицию и доводить до власти нужды людей.

По традиции справороссы уделяют особое внимание городам. Выборы в них пройдут по смешанной системе: половина избирается по одномандатным округам, другая по партийным спискам.

Владислав Вакаев,

секретарь Бюро партии, депутат АКСЗ:

На выборы в Барнаульскую Думу мы вновь сформировали конкурентную команду, которая станет главным оппонентом партии власти на одномандатных округах. В неё входят представители разных групп населения, а средний возраст кандидатов 35 лет. Основная задача для барнаульского списка - увеличить свое представительство в Гордуме и вместе с оппозиционными партиями не дать сформировать партии власти большинство. Аналогичная задача стоит и в Рубцовске. А вот бийское отделение "Справедливой России" намеревается взять большинство в Горсовете. Интересная кампания ожидается в Новоалтайске, где было решено провести эксперимент и выставить только на части округов своих кандидатов, а остальную часть оставить для представителей КПРФ. В Заринске схожая ситуация – мы выставили 10 кандидатов на десяти двухмандатных округах, оставляя возможность пройти в Горсовет представителям других оппозиционных сил.

Таким образом, "Справедливая Россия" вновь стала главным соперником партии власти на муниципальных выборах по всему Алтайскому краю.