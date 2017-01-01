В Камне-на-Оби идут масштабные кадровые перестановки

Депутата краевого Заксобрания, одного из активистов партии "Справедливая Россия" Василия Железовского 8 февраля назначили директором каменского бассейна "Аквамарин". Летом прошлого года это спортивное учреждение прошло через череду проблем и преобразований. По словам Железовского, сейчас бассейн работает в штатном режиме. Его назначение стало продолжением масштабных кадровых ротаций в городе.
Напомним, что в июне 2016 года каменский бассейн энергетики отключили за неуплату. Причина возникновения долга была связана с объединением города и района в один муниципалитет: город, который раньше содержал бассейн, после объединения не заложил достаточно средств в бюджет, а район — еще не успел заложить. Пытаясь спасти положение нового спорткомплекса, построенного в рамках программы "75х75", Ирина Позднякова — тогда директор заведения, озвучила проблему в СМИ. Ситуацию довольно резко прокомментировал губернатор. Позже с энергетиками договорились, бассейн объединили со спортшколой, а директора уволили.
Назначение Железовского на пост директора бассейна продолжило череду кадровых изменений в районе и городе. Увольнения, назначения и ротации здесь начались после того, как главой района стал Федор Найден. 25 января пост директора МУП "Теплосеть Камня-на-Оби" покинул Александр Бородулин. Ранее в интервью altapress.ru Найден предупреждал, что расстанется с этим человеком, если он не выполнит ряд условий. Место руководителя коммунального предприятия занял Николай Бельтиков.
С 3 февраля в администрации района не работают председатель комитета по ЖКХ, строительству и архитектуре Андрей Локтионов, председатель комитета по экономическому развитию Елена Семенихина и председатель комитета по культуре и делам молодежи Людмила Синяткина, сообщают "Каменские известия".
Кроме того, руководителем гостиницы "Обь" в Камне-на Оби 6 февраля был назначен Виктор Кашицын, председатель Каменского райсобрания, сообщает Центр политконсалтинга.
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