Алтайские эсеры хотят поставить своих кандидатов на должности мэров алтайских городов

Алтайские справедливороссы намерены после муниципальных выборов в сентябре 2017 года предложить своих кандидатов на посты глав в крупнейших городах края, сообщил 16 мая руководитель бюро совета регионального отделения партии Владислав Вакаев на пресс-конференции.
Не исключено, что в Барнауле это будет лидер фракции "Справедливая Россия ("СР") в краевом парламенте Александр Молотов. Он уже претендовал на этот пост в 2015 году, когда после отставки экс-градоначальника Игоря Савинцева проводился конкурс на замещение должности главы администрации. По словам Вакаева, тогда выдвижение Молотова вызвало "большой резонанс". Сам Молотов, также присутствовавший на конференции, отшутился: "Был второй после кота Барсика".
Вакаев не исключил также, что и в Бийске эсэры будут выдвигать своего кандидата, поскольку их может не устроить желание власти поставить на эту должность человека, который будет, "как и львиная доля глав муниципалитетов, стоять на вытяжку по принципу "чего изволите". Добавим, что Николая Нонко, написавшего 10 мая заявление об отставке с поста мэра, справедливороссы поддерживали.
Владислав Вакаев,
руководитель бюро совета регионального отделения "Справедливой России":
По Рубцовску тем более вопрос будет стоять. И мы обязательно будем выставлять свою кандидатуру. У краевой власти тренд — менять проблемных глав. Логика понятна — проводить обновление. Не факт, что это изменения к лучшему. Но в Рубцовске такая смена, на наш взгляд, ни к чему не привела.
Есть спрос на обновление главы, по словам Вакаева, и в Заринске. Поэтому на него надо реагировать, резюмировал руководитель бюро совета реготделения.
В Новоалтайске глава города "очевидный и понятный", сказал Вакаев. Поэтому здесь подобрать достойную альтернативную кандидатуру будет сложно.
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