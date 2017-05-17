Алтайские эсеры хотят поставить своих кандидатов на должности мэров алтайских городов

Не исключено, что в Барнауле это будет лидер фракции "Справедливая Россия ("СР") в краевом парламенте Александр Молотов. Он уже претендовал на этот пост в 2015 году, когда после отставки экс-градоначальника Игоря Савинцева проводился конкурс на замещение должности главы администрации. По словам Вакаева, тогда выдвижение Молотова вызвало "большой резонанс". Сам Молотов, также присутствовавший на конференции, отшутился: "Был второй после кота Барсика".

Вакаев не исключил также, что и в Бийске эсэры будут выдвигать своего кандидата, поскольку их может не устроить желание власти поставить на эту должность человека, который будет, "как и львиная доля глав муниципалитетов, стоять на вытяжку по принципу "чего изволите". Добавим, что Николая Нонко, написавшего 10 мая заявление об отставке с поста мэра, справедливороссы поддерживали.

Владислав Вакаев,

руководитель бюро совета регионального отделения "Справедливой России":

По Рубцовску тем более вопрос будет стоять. И мы обязательно будем выставлять свою кандидатуру. У краевой власти тренд — менять проблемных глав. Логика понятна — проводить обновление. Не факт, что это изменения к лучшему. Но в Рубцовске такая смена, на наш взгляд, ни к чему не привела.

Есть спрос на обновление главы, по словам Вакаева, и в Заринске. Поэтому на него надо реагировать, резюмировал руководитель бюро совета реготделения.

В Новоалтайске глава города "очевидный и понятный", сказал Вакаев. Поэтому здесь подобрать достойную альтернативную кандидатуру будет сложно.