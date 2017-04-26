Справки об отсутствии судимости и наказания за наркотики теперь можно получить онлайн

Заказать эти справки на сайте "Госуслуги" можно было и раньше, но выдавали их в бумажном виде, за ними нужно было идти в ведомство.

Чтобы получить указанные справки через интернет, требуется иметь подтвержденную учетную запись на портале.

Для получения справки о судимости в личном кабинете необходимо заполнить электронную форму заявления и загрузить сканированное изображение электронных страниц паспорта гражданина РФ (личные данные заявителя, сведения о его регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также отношения к воинской обязанности).

После проверки информации в течение 30 календарных дней справка поступит в личный кабинет заявителя.

Владимир Авербах,

директор департамента развития электронного правительства Минкомсвязи РФ:

Решение о предоставлении справки (о судимости — прим. altapress.ru) в виде электронного документа связано с ее популярностью среди граждан РФ. В 2016 году справку заказали 3,8 млн человек, 656 тысяч из них заказали ее в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

Справка о судимости может потребоваться при устройстве на работу. Трудовой кодекс запрещает осужденным работать педагогами, воспитателями, специалистами в области авиации или в органах прокуратуры. Также она нужна для оформления опекунства, визы в страны Европы, Латинской и Северной Америки, разрешения на оружие, при замене утерянного паспорта и в ряде других случаев.

О сроках и условиях выдачи справки об отсутствии наказания за наркотики сайт Минкомсвязи ничего не сообщает. Этот документ должны предъявлять работники подразделений транспортной безопасности, железных дорог, судов внутреннего плавания и морских судов, авиационной безопасности, частные охранники.

Напомним, чтобы зарегистрироваться на портале "Госуслуги", нужно ввести личные данные: реквизиты паспорта, СНИЛС, номер мобильного телефона либо адрес электронной почты, а затем получить код активации личного кабинета.

Его можно заказать почтой или забрать в ближайшем центре обслуживания. В Алтайском крае открыто более 350 таких центров. Информация о них размещена на портале.