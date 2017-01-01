"Спрос на инвестиции действительно восстанавливается"

— Екатерина, сейчас эксперты говорят в основном о стабилизации: и в финансах, и в промышленности. Рынок лизинга напрямую зависит от этих отраслей. В Алтайском крае и Республике Алтай спрос на инвестиции тоже вернулся на прежний уровень?

— На восстановление спроса на лизинг повлияли в основном общие факторы: программа импортозамещения, постепенная стабилизация в экономике в целом, запуск Минпромторгом программы субсидирования части авансового платежа. Но на мой взгляд, очевидно и увеличение деловой активности компаний региона, "реанимирование" отложенного спроса. Это не просто наблюдения, а абсолютно конкретные примеры и цифры. Непосредственно по барнаульскому представительству рост инвестиций, которые мы направили на приобретение оборудования, транспорта и техники для клиентов, в 2016 году по отношению к 2015-му – порядка 25%. Важно, что увеличилось и количество реализованных проектов, и средняя сумма сделки. Проще говоря, бизнес в Алтайском крае и на Алтае готов тратить больше на собственное развитие. Конечно, есть предприятия, которые откладывают приобретение основных средств и продолжают работать на устаревшем оборудовании. Но все "кризисные" годы доказали: выигрывают чаще всего именно те, кто в неспокойное для экономики время ищет новые ниши и рынки сбыта, предлагает рынку адаптированные продукты и услуги.

— Известно, что сейчас ваша компания активно финансирует оборудование "Сименс". Пользуется ли оно спросом в вашем регионе и какие компании обычно используют подобные решения?

— Спрос по этому направлению мы только начинаем исследовать. Уточню: опыт последних нескольких лет показал, что комплектующие "Сименс" могут присутствовать в оборудовании для самых разных отраслей: пищевая промышленность, котельное оборудование, металлообработка. Конечно, чаще всего ЧПУ и компоненты Siemens используются у европейских производителей, но при этом ими активно оснащается и оборудование, произведенное в Китае и России. Интересно, что даже сами клиенты не всегда знают о том, что в станках, производственных линиях и прочих основных средствах иногда можно "найти немного "Сименс". Они приходят к нам с заявкой на финансирование на стандартных условиях, затем специалисты "Сименс Финанс" начинают работу с поставщиком оборудования, и зачастую выясняется: "наших" комплектующих в оборудовании вполне достаточно, чтобы мы могли предложить клиенту специальные ставки, и эти условия финансирования зачастую намного выгоднее среднерыночных. Причем для комплексной проработки технической части мы привлекаем к совместной работе коллег из "Сименс" – экспертов в оборудовании для различных отраслей промышленности, энергетики, медицины.

Потенциал этого направления и его выгоды для клиентов стали очевидны именно в 2016 году, и уже во втором полугодии 2016 года мы объявили о запуске программы Make It Siemens. Суть проста: мы предлагаем финансирование комплектующих "Сименс" по низким ставкам для дальнейшей модернизации имеющегося оборудования. Могу уверенно сказать, что в нашем регионе у этой программы широкое поле для применения. Чего стоит одна только пищевая промышленность, где современное оборудование – неотъемлемый фактор успеха.

— Вы уже сказали, что растут суммы сделок. При этом малый и средний бизнес для "Сименс Финанс" по-прежнему интересен? И какие сроки и условия финансирования вы можете предложить предпринимателям?

— Мы никогда не акцентировали внимание на работе с каким-то конкретным сегментом. "Сименс Финанс" активно работает со всеми категориями, включая предпринимателей. На сегодняшний день, вне зависимости от того, является клиент представителем мелкого или крупного бизнеса, мы готовы предложить финансирование на срок до 7 лет с авансом от 10%, максимально учитывая пожелания лизингополучателя по виду графика и валюте. Ставка финансирования устанавливается на весь период действия договора, минимальный размер сделки – от 300 тыс. руб. И именно МСБ как самый динамичный сегмент, по сути, помогает нам быть "в тонусе". Для предпринимателей, которым даже от крупных финансовых структур нужна гибкость и оперативность, мы работаем над оптимизацией пакета документов, адаптируем нашу продуктовую линейку в соответствии с меняющимися условиями. От себя отмечу, что для нас важен не масштаб и сфера деятельности клиента, гораздо большее значение имеют позиции компании на своем рынке, четкие и обоснованные планы развития, качественный менеджмент и открытое к диалогу руководство.

— Ведь чем масштабнее проекты, тем больше риски? Ставки по крупным сделкам отличаются от стандартных?

— Риски присущи любым сделкам, а особенно в российских реалиях. Но в наших силах грамотно их оценивать и соблюдать баланс в поддержке клиентов и собственной рентабельности. Уточню, что "Сименс Финанс" остается универсальной лизинговой компанией, которая помимо оборудования с комплектующими "Сименс" по-прежнему финансирует самое разное оборудование, транспортные средства и спецтехнику. Такая диверсификация помогает нам даже в неспокойные для экономики времена не прекращать инвестировать. В портфеле барнаульского представительства "Сименс Финанс" есть сделки не только с клиентами разных отраслей, но и разные по объемам. Конечно, существует зависимость ставки от суммы: чем больше сумма проекта, тем ниже удорожание.

— Ваша компания, работает в регионе уже 11 (!) лет. За это время появилось новое поколение руководителей, которые уже хорошо понимают все преимущества лизинга. Тем не менее не все знают особенности процесса: с чего начинается процедура оформления, какие документы собрать?

— Да, многое изменилось. Тем не менее мы и сегодня подробно консультируем по всем аспектам лизинговых сделок. Но и вопросы у молодых руководителей чаще всего более предметные: помогаем ли оформлять документы для участия в региональных программах поддержки МСБ (субсидирования части аванса и лизинговых платежей), можем ли профинансировать оборудование, работаем ли с ИП. Вопросы, связанные с подачей заявки и документов, решаются гораздо проще: вы заполняете простую форму заявки на нашем сайте, менеджеры в течение 24 часов предоставляют вам точный список документов и информацию конкретно под вашу задачу. Каждая сделка, как и бизнес, уникальна. Единого рецепта нет, но зато есть возможность найти индивидуальное решение, которое действительно будет эффективным для вашей компании и ее целей.



Представительство "Сименс Финанс" в Барнауле:

ул. Кирова, 51-а, 4-й этаж

Тел.: (3852) 200-123

Сайт: www.siemens.ru/finance



Для иногородних компаний работает бесплатная справочная: 8-800-2000-180

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Справка

ООО "Сименс Финанс" – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. "Сименс Финанс" приобретает и передает в лизинг современное оборудование, произведенное "Сименс", и оборудование с комплектующими "Сименс", финансирует малый и средний бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики. Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания реализовала более 23 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.10.2016 портфель "Сименс Финанс" составил 33,1 млрд руб., объем нового бизнеса за 9 мес. 2016 года (по методике Leaseurope) – 19,7 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 30,4 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance

"Сименс АГ" (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. "Сименс" – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. "Сименс" – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд евро, а чистая прибыль – 5,6 млрд евро. На конец сентября 2016 года в "Сименс" работало около 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press

ООО "Сименс" является головной компанией "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии насчитывает около 3000 сотрудников. Оборот "Сименс" в России, Беларуси и Центральной Азии в 2015 финансовом году (по состоянию на 30 сентября 2015 г.) составил 1,6 млрд евро. Более подробная информация доступна на интернет-сайте www.siemens.ru