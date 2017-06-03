Спустя 300 лет, в Дании решили, что религия не должна диктовать условия людям

Многие годы только в этой скандинавской стране за открытое богохульство можно было получить реальный срок и попасть в тюрьму на четыре месяца. На деле, виновным, в основном, выписывали штраф, но угроза попасть за решетку оставалась вплоть до прошлой недели.

Эффект от нового решения сразу почувствовал на себе датчанин, который должен был предстать перед судом за публикацию в социальной сети Facebook видео, на котором он сжигает Коран. Суд отменили.

Правда, несмотря на ликвидацию закона о запрете публичного богохульства, статьи, защищающие граждан от угроз или оскорблений, связанных с их религиозной принадлежностью, останутся.