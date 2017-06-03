Спустя 300 лет, в Дании решили, что религия не должна диктовать условия людям

В парламенте Дании заявили, что религия не должна диктовать, что можно и что нельзя говорить на публике и отменили закон 300-летней давности. Согласно ему, публичное богохульство было строго запрещено, пишет Интерфакс со ссылкой на The Guardian.
Многие годы только в этой скандинавской стране за открытое богохульство можно было получить реальный срок и попасть в тюрьму на четыре месяца. На деле, виновным, в основном, выписывали штраф, но угроза попасть за решетку оставалась вплоть до прошлой недели.
Эффект от нового решения сразу почувствовал на себе датчанин, который должен был предстать перед судом за публикацию в социальной сети Facebook видео, на котором он сжигает Коран. Суд отменили.
Правда, несмотря на ликвидацию закона о запрете публичного богохульства, статьи, защищающие граждан от угроз или оскорблений, связанных с их религиозной принадлежностью, останутся.
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