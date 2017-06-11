Спутник NASA заснял НЛО на орбите Земли

Исследовательский блок NASA заснял на орбите Земли гигантский НЛО. Непознанный объект, по словам уфологов, пытался совершить посадку на астероид, пишет "Газета Daily".
По словам исследователей, инопланетный корабль достигает 70 метров в длину.
При этом эксперты из NASA считают, что это был всего лишь эффект преломления света, а не корабль инопланетян.
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