Спутники зафиксировали рождение гагантского айсберга в Антрактиде

У берегов Антарктиды рождается самый большой айсберг в мире. Процесс преобразования зафиксировали спутники Европейского космического агентства (ЕКА).
Новый айсберг, по площади равный Эстонии или Московской области, — это прежний ледник Ларсена. Самая уязвимая часть ледового покрова Антарктиды почти полностью откололась от материка, приводит РИА "Новости" сообщение ЕКА.
Высота надводной части айсберга будет составлять 190 метров, под водой будет находиться еще примерно 210 метров льда. Всего он будет содержать около 1155 кубических километров льда.
Ледник Ларсена на восточном побережье полуострова Антарктический начал распадаться еще в 1995 году. В декабре прошлого года в леднике Ларсен С — последней части ледового массива Ларсена — возникла гигантская трещина длиной в 112 километров, шириной примерно в 100 метров и глубиной примерно в 500 метров. Сейчас ледник Ларсен С "держится" за ледовый массив Антарктики с помощью узкой полоски льда толщиной всего в пять километров, пишет ura.ru.
Новый айсберг станет самым гигантским из тех, чье рождение было зафиксировано человечеством, передает телеканал 360. Ученым придется тщательно следить за ним, так как и он сам, и его обломки будут представлять опасность для морских судов.
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