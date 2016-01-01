Сразу два самолета вернулись в аэропорт Якутска из-за поломок

На борту первого воздушного судна находились 64 пассажиров и 2 члена экипажа, на борту второго — 19 пассажиров и 4 члена экипажа.

По официальному заявлению авиакомпании "Якутия", у Ан-24 отказал правый двигатель. Оба самолета без происшествий приземлились в аэропорту вылета, пассажирам предоставят резервные борты.