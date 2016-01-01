Сразу два самолета вернулись в аэропорт Якутска из-за поломок

30 декабря в связи с техническими неисправностями в аэропорт Якутска были вынуждены вернуться Bombardier Q 400, выполняющий сегодня рейс №423 по маршруту Якутск — Батагай и Ан-24, выполнявший рейс № 417 по маршруту Якутск — Усть-Нера — Мома.
На борту первого воздушного судна находились 64 пассажиров и 2 члена экипажа, на борту второго — 19 пассажиров и 4 члена экипажа.
По официальному заявлению авиакомпании "Якутия", у Ан-24 отказал правый двигатель. Оба самолета без происшествий приземлились в аэропорту вылета, пассажирам предоставят резервные борты.
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