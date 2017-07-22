Средняя зарплата в Алтайском крае на 11 тысяч ниже чем в среднем по Сибири

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Сегодня, 19:14.
Экономика

Средняя зарплата в регионах Сибирского федерального округа по итогам января-мая 2017 года составила 32 343 рубля. В Алтайском крае этот показатель составил 21 355 рублей. Такие сведения опубликовал Новосибирскстат.

Деньги.
Деньги. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Самые высокие заработные платы за первые пять месяцев 2017 года были в Красноярском крае (38 431 рубль), Томской (37 213 рублей) и Иркутской (36 446 рублей) областях, а также Республике Хакасия (32 737 рубля) и Забайкалье (32 712 рублей), "что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента" - пишет статистическое ведомство.

В Алтайском крае выше всего зарплаты в таких областях как "государственное управление и обеспечение военной безопасности" (30,3 тыс. рублей), "добыча полезных ископаемых" (31,5 тыс. рублей) и "финансовая и страховая деятельность" (42,7 тыс. рублей). Самые низкие - "деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" (12,3 тыс.) и "деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" (14,1 тыс.).

В Алтайском крае нужно зарабатывать больше 21,5 тысяч рублей, чтобы не чувствовать себя нищим. Такие данные получило Общественное Телевидение России на основании опросов зрителей.

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