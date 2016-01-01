Средняя зарплата в Сибири достигла почти 35 тысяч в месяц

Зарплаты жителей Сибирского федерального округа находятся на среднем уровне по стране. К такому выводу пришли аналитики сайта по поиску работы "HeadHunter" и проекта "Банк данных заработных плат".
Специалисты составили зарплатный рейтинг регионов России в 2016 году. Для этого они проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в онлайн-систему проекта более 700 российскими работодателями на протяжении всего года. Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня "специалист" и "ведущий специалист". Значения среднемесячного дохода приведены до вычета подоходного налога, с учетом премий и бонусов за 2016 год.
СФО в общем рейтинге зарплат 2016 года занял пятое место из 10. Средняя зарплата здесь составила 34900 рублей. При этом в течение 2016 года у большинства она никак не менялась.
Самая высокая средняя зарплата – в Москве и Московской области (69 тысяч рублей). На втором месте оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область с зарплатой в 50 тысяч, а третье место в рейтинге занял Дальневосточный федеральный округ со средней зарплатой в 38500 рублей.
Самая низкая средняя зарплата у жителей Северо-Кавказского федерального округа - 27700 рублей.
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