Средняя зарплата в Сибири достигла почти 35 тысяч в месяц

Специалисты составили зарплатный рейтинг регионов России в 2016 году. Для этого они проанализировали данные, которые ежеквартально вносились в онлайн-систему проекта более 700 российскими работодателями на протяжении всего года. Указанная в рейтинге заработная плата соответствует средней по региону для работников уровня "специалист" и "ведущий специалист". Значения среднемесячного дохода приведены до вычета подоходного налога, с учетом премий и бонусов за 2016 год.

СФО в общем рейтинге зарплат 2016 года занял пятое место из 10. Средняя зарплата здесь составила 34900 рублей. При этом в течение 2016 года у большинства она никак не менялась.

Самая высокая средняя зарплата – в Москве и Московской области (69 тысяч рублей). На втором месте оказался Санкт-Петербург и Ленинградская область с зарплатой в 50 тысяч, а третье место в рейтинге занял Дальневосточный федеральный округ со средней зарплатой в 38500 рублей.

Самая низкая средняя зарплата у жителей Северо-Кавказского федерального округа - 27700 рублей.