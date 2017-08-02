Он же Гога. Юрий Матвейко рассказал о своем коте — чистом скорпионе

"Ой, а я и не знала, что коты такие умные бывают. Я думала, они только на деревьях кричать умеют"*

— Пока у нас не было своего угла, держать животных было сложно. Но как только появилась первая квартира, мы решили, что нам нужен еще один маленький член семьи. Нам повезло: у нас всегда были умные коты. Некоторые говорят, что они глупые животные. Я категорически с этим не согласен.

Самый первый кот — Барсик — жил с нами еще в Алейске. Он был почти как человек: все понимал, умел "сказать" нам все, что хотел, и мы его понимали! Он встречал нас в любое время суток у подъезда, и было совершенно неясно, откуда он появлялся. При этом Барсик охранял весь подъезд, даже собаки рисковали получить от него при нарушении границы. Настоящий котище был. Но потом он, к сожалению, заболел.

"У него там такой кот есть! Он за ним — как за каменной стеной"

— Друзья, с которыми мы общаемся еще со студенческих времен, принесли нам котенка. Гошу. Чистый Скорпион и по знаку зодиака, и по характеру. Сейчас ему 14 лет. Матерый кот.

Он чувствует себя абсолютным хозяином дома. Не любит гостей категорически. Знает, что есть главный хозяин — я, есть моя супруга и двое детей. У Яны, старшей дочери, он любит лежать на коленях. А Софья, младшая, — вообще его самый близкий друг.

"Ну и ну. Раньше шубы, мотоциклы доставали. А теперь детей доставать начали"

— Первый месяц после того, как родилась Софья (а Гоше тогда было семь лет), он хмурился, пыхтел. Очень ревновал. Но со временем он понял, что его никто не обижает, что он остался таким же главным. А когда Софья начала ползать, он все время около нее крутился: она крошечная — и Гоша рядом. Он ее, можно сказать, вырастил: играл с ней, качели качал (смеется). Сейчас они вместе делают уроки, играют.

"Говорил я этому охотнику — купи себе валенки. А он что? Пошел, кеды купил".

—Он домашний кот. Гулять выходит только раз в день, вечером, в одно и то же время, обходит территорию. Причем зимой не гуляет: начинает в апреле и заканчивает в октябре. Зимой ему холодно.

"Что это мы все без молока и без молока, так и умереть можно!"

—Кормлю его только я, если никуда не уезжаю. Он будет сидеть до 10 вечера и ждать, когда я приду. Утром просыпаешься — он уже сидит у кровати и смотрит тебе в глаза, дескать, пора меня кормить.

"Старая шерсть с меня сыплется, хоть в дом не заходи. Зато новая растет — чистая-шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась".

—В Гоше смешано несколько пород. Мы его стрижем, оставляя гриву, лапы и кончик хвоста. Потому что, если два-три месяца не стричь, он превращается в пушистый шар. Ему страшно нравится, когда его стригут.

"В такую погоду свои дома сидят, телевизор смотрят, только чужие шастают"

— Иногда подстригаем когти, потому что он все равно может вцепиться, причем не только в гостей, но и в членов семьи, когда заиграется с ними. Гостей он не очень любит. Он даже может ничего не делать, просто сидеть рядом, но все недовольство будет у него на физиономии написано.

* Цитаты из мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Зима в Простоквашино"