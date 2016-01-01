Срочно нужна помощь ребенку! Маша очень хочет ходить

Но у Маши сложный диагноз с самого рождения – ДЦП (детский церебральный паралич), ЗПМР, ЗПРР (задержка психо - речевого развития), спастическая дисплегия, симптоматическая фокальная эпилепсия, тяжелое нарушение речи, астигматизм, расходящееся косоглазие.

(Б/П "Добрый День" ведет сбор для Маши, проект помогает детям с "ограниченными" возможностями здоровья, www.фандрайзеры.рф)

Машенька родилась 31 марта 2011 года. Она решила появиться у мамы раньше срока и врачи сделали экстренное кесарево сечение. Маша родилась совсем крохотной – 2180 грамм.

Маша Тимофеева.

В первые несколько месяцев жизни Маша получила первый диагноз в жизни – ПВЛ кистозная форма головного мозга. Затем и второй диагноз – ретинопатия (поражение сетчатой оболочки глазного яблока). В 9 месяцев девочка переворачивалась, держала игрушки сама, агукала как все маленькие дети. Но потом резко начал нарастать тонус и все остановилось! В год Машенька все-таки получила диагноз – ДЦП, спастическая диплегия, симптоматическая фокальная эпилепсия.

Вся жизнь Маши - борьба за здоровье: постоянные реабилитации, уколы, ежедневные зарядки, массаж, развивающие занятия.

Мама Машеньки говорит: очень хочется видеть своею доченьку здоровой и счастливой девочкой, чтобы она как и все детки с утра подбегала к нашей кровати и говорила доброе утро мамочка и папочка.

Маша очень умная и старательная девочка, очень любит играть в песочнице, уже считает до десяти, знает несколько стишков, но вот в двигательном развитии проблема. Но есть прогресс -она уже пробует ходить на ходунках. Хорошие результаты, но еще нужно много усилий для того, чтобы Маша смогла ходить сама.

Маша Тимофеева, 5 лет.

Все эффективные методики реабилитации пациентов с детским церебральным параличом это скорее, образ жизни, чем конкретные лечебные воздействия определенной интенсивности и в определенное время, как, например, массаж или лечебная физкультура. Их не проведешь курсами, это должно присутствовать постоянно, поэтому мамы таких деток посвящают себя полностью реабилитации ребенка.

К сожалению того, что дает для таких деток государство недостаточно... Как правило, это единичный курс в порядке очереди, который не подобран индивидуально, в зависимости от степени тяжести ДЦП, а для всех детей един, который еще нужно получить в порядке длинной очереди.

К сожалению, чем взрослее становится ребенок, тем интенсивней и, соответственно, дороже необходимо лечение в реабилитационных центрах.

На сегодняшний день, сбор идет в РЦ "Адели" г. Пенза. Практикуемые там методики идеально подошли. Это очень здорово - найти "свой" путь, чтобы не тратить зря время и деньги. К тому же там ей хорошо снизили спастику (очень больная постоянная судорога, которая выкручивает тело).

Счет выставлен центром на 139 700 рублей. Часть суммы собрана, осталось собрать - 125 000 руб.

Сумма сбора еще очень большая, а у Маше уже подходит очередь ехать в клинику. Времени очень-очень мало. Сбор у них стоит, как заколдованный и жаль, что время уходит, а Маша не может попасть на лечение.

Огромное спасибо каждому, кто уже поддержал детей благотворительного проекта "Добрый День. В сборе для Маши сейчас очень важны каждые 50, 100, 500 рублей. Маленькие суммы могут подарить большое счастье ее семье. И возможность получить лечение в клинике.

Машенька очень ждет новогоднего чуда от нас, "чудотворцы"! И очень хочет научиться ходить!

Давайте попробуем ей помочь! Все возможно - стоит только захотеть.

Будущая здоровая и счастливая жизнь ребенка застыла перед маленькими разрисованными бумажками (деньгами), без которых ребенок просто не сможет поехать на лечение.

Присоединяйтесь к добрым делам!

Подробная информация о детях, которым необходима помощь:

Группа помощи в "Фейсбуке" (вы можете вступить в группу помощи детям с ограниченными возможностями – благотворительный проект "Добрый день").

Группа помощи в "Инстаграме" (можете подписаться на нашу страничку).

Сайт: www.фандрайзеры.рф.

Реквизиты для помощи:

Реквизиты для перечисления на расчетный счет (для юридических лиц):

Сибирский банк ПАО Сбербанк

Счет: 40817810444052950603

БИК: 045004641

Корр.счет: 30101810500000000641

ИНН: 7707083893

Оказывая помощь – укажите, пожалуйста "Маша".

Помощь может быть разной - пусть она приносит вам радость!

С искренним уважением, ваша команда благотворительного проекта "Добрый День".(#проектдобрыйдень)