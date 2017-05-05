Фотофакты. На Алтае предпринимателя оштрафовали за торговлю "просрочкой"

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай нашли продукты с истекшим сроком годности в магазине "Ника" в селе Онгудай.
В продаже нашли готовую рыбу холодного копчения с истекшим сроком годности, которая хранилась вместе с доброкачественной продукцией. В холодильнике обнаружили молочную и мясную продукция с истекшим сроком годности. Кроме того, на складе нашли коробки с испорченными пищевыми продуктами, срок годности которых истек в 2012, 2013 годах.
На упаковках развесных товаров отсутствовала информация о продукте, изготовителе, условиях хранения, дате выработки. Отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность свежемороженой рыбы.
Сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении и арестовали недоброкачественный товар. Арбитражный суд вынес решение о признании предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 30 000 рублей с конфискацией товара.
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