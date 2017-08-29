США испытали новую ядерную бомбу

В61 — основное ядерное оружие стратегических ядерных сил США. Во время испытаний оценивались неядерные функции бомбы, и способность истребителя доставлять оружие.

Испытания прошли в рамках программы продления срока службы боеприпаса, сообщают Известия.

"Программа по продлению срока службы B61-12 проходит по расписанию и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные испытания подтверждают правильность дизайна B61-12, когда речь заходит об эффективности системы", — заявил заместитель руководителя НУЯБ по программам обороны Фил Калбос (цитата по РИА Новости).