США испытали новую ядерную бомбу

Два испытания модификации ядерной бомбы B61 провели спецслужбы США в штате Невада в начале августа. Бомбу, не оснащенную ядерными частями, сбросили с истребителя F-15E. Испытания провели Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) министерства энергетики США совместно с военно-воздушными силами страны, сообщается на официальном сайте НУЯБ.
В61 — основное ядерное оружие стратегических ядерных сил США. Во время испытаний оценивались неядерные функции бомбы, и способность истребителя доставлять оружие.
Испытания прошли в рамках программы продления срока службы боеприпаса, сообщают Известия.
"Программа по продлению срока службы B61-12 проходит по расписанию и отвечает требованиям национальной безопасности. Эти реалистичные испытания подтверждают правильность дизайна B61-12, когда речь заходит об эффективности системы", — заявил заместитель руководителя НУЯБ по программам обороны Фил Калбос (цитата по РИА Новости).
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