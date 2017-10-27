США могут ввести новые санкции против ФСБ и концерна "Калашников"

Под новыми санкциями США в отношении России могут оказаться 33 предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также ряд российских спецслужб. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный Госдепартаментом в конгресс.
В число российских компаний, на которые могут быть распространены антироссийские санкции, вошли "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", концерн "Калашников", госкорпорация "Ростех", концерн "МИГ", "Сухой", "Туполев".
Кроме того, одобренный госсекретарем США Рексом Тиллерсоном документ касается и российских спецслужб — Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР) и Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), сообщают "Известия". Однако они уже давно находятся под американскими санкциями, введенными еще при президенте Бараке Обаме.
Отдельно отмечается, что наличие организаций в перечне "говорит только о том, что они признаны частью" или действуют от лица и в интересах данного сектора российского правительства. Этот документ является закрытым, он не опубликован, сообщают РИА Новости.
2 августа Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября Белый дом должен предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список. Документ сам по себе не означает автоматического введения санкций, а является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти санкции нужно ввести.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.