США может передать Украине вооружение

Генерал подчеркнул, что США заинтересованы в повышении обороноспособность Украины, чтобы "предотвратить дальнейшие вторжения на ее территорию". Варианты помощи при этом не имеют значения, отметил советник Дональда Трампа. Однако он выбрал осторожную формулировку: "Вопрос в том, какая форма поддержки нужна Украине, которая соответствовала бы нашим интересам и всеобщему желанию добиться того, чтобы Россия не предпринимала дальнейших действий по дестабилизации", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что минобороны США рекомендовало Белому дому поставить Украине противотанковые комплексы Javelin на сумму около 50 млн долларов. А The Wall Street Journal написало, что Пентагон и госдеп разработали план поставок Киеву противотанковых ракет и другого вооружения.