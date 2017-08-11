США начали строительство военной базы на Украине

Американская армия начала строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове. Об этом сообщает сайт ВМС США.
Американские инженерно-строительные войска находятся в Очакове с апреля, а фундамент для будущей базы заложили еще 25 июля. Все это время военные готовились к строительству — подписывали контракты, получали разрешения, решали логистические вопросы, пишут РИА Новости.
Командный центр ВМС — один из трех проектов, запланированных США в Очакове. Предполагается, что он будет играть важную роль в ходе будущих военных учений на Украине.
Другие два проекта — это помещения для технического обслуживания лодок и контрольно-пропускные пункты по периметру базы.
В январе этого года Верховная рада приняла закон, который разрешает присутствие на территории страны иностранных военных для участия в учениях. В июле на юге Украины прошли военные учения Sea Breeze-2017, в которых принимали участие 17 стран, в том числе США.
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