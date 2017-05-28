США направила авианосец к берегам КНДР, где испытали новую систему ПВО

Стрельбы, организованные академией национальной обороны КНДР, должны были протестировать новую систему ПВО. В частности, в задачи испытаний входило обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника.

Ким Чен Ын похвалил военное руководство и отметил, что "по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объекта, повысился процент попадания в цель".

Он также дал указания производить новую систему в максимальном количестве, чтобы "уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе".

Тем временем США отправили третью авианосную группу в западную часть Тихого океана для сдерживания военных программ КНДР, сообщает Интерфакс со ссылкой на радиостанцию "Голос Америки".

В регионе уже находятся авианосцы "Карл Винсон" и "Рональд Рейган". К ним присоединится очередной корабль "Нимиц".

Американский флот находится близ берегов Корейского полуострова, чтобы сдержать развитие ракетной и ядерной программ КНДР. За последние полтора года Северная Корея стала гораздо чаще проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия.

На саммите G7 26 мая президент США Дональд Трамп пообещал, что корейская проблема будет решена "на каком-то этапе". До этого США изучали вопросы лишения КНДР всякой экономической поддержки, требовали Китай оказать давление на соседа и разместить на южнокорейской территории систему противоракетной обороны THAAD.