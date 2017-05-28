США направила авианосец к берегам КНДР, где испытали новую систему ПВО

В КНДР прошли испытания новой системы противовоздушной обороны (ПВО), на которых присутстсвовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын приказал запустить новые системы с массовое производство. Тем временем США направили к берегам Северной Кореи уже третий авианосец для сдерживания военных программ КНДР.
Стрельбы, организованные академией национальной обороны КНДР, должны были протестировать новую систему ПВО. В частности, в задачи испытаний входило обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника.
Ким Чен Ын похвалил военное руководство и отметил, что "по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объекта, повысился процент попадания в цель".
Он также дал указания производить новую систему в максимальном количестве, чтобы "уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе".
Тем временем США отправили третью авианосную группу в западную часть Тихого океана для сдерживания военных программ КНДР, сообщает Интерфакс со ссылкой на радиостанцию "Голос Америки".
В регионе уже находятся авианосцы "Карл Винсон" и "Рональд Рейган". К ним присоединится очередной корабль "Нимиц".
Американский флот находится близ берегов Корейского полуострова, чтобы сдержать развитие ракетной и ядерной программ КНДР. За последние полтора года Северная Корея стала гораздо чаще проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия.
На саммите G7 26 мая президент США Дональд Трамп пообещал, что корейская проблема будет решена "на каком-то этапе". До этого США изучали вопросы лишения КНДР всякой экономической поддержки, требовали Китай оказать давление на соседа и разместить на южнокорейской территории систему противоракетной обороны THAAD.
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