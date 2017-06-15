США не поздравили Россию с национальным праздником

Посольство США в Москве не передавало государственным органам России поздравление с Днем России 12 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
По ее словам, ранее представители США "в неформальной манере" размещали поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства, что "в принципе не соответствует общепринятой дипломатической практике".
В этом году порядки поменялись. По словам сотрудников Госдепартамента, теперь такие послания вручаются через посольства США. Однако оказалось, что американское диппредставительство в Москве "никакого поздравления российским госорганам не передавало". При этом, обратила внимание Захарова, на сайте Госдепа продолжают вывешиваться поздравительные обращения к другим странам.
США впервые за 25 лет не направили в российское посольство в Вашингтоне поздравление с Днем России. Представители Госдепа объяснили его отсутствие тем, что при новой администрации президента США Дональда Трампа ведомство прекратило практику публичных поздравлений. "Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов", — сообщали ТАСС в пресс-службе ведомства. Там отметили, что теперь Госдеп размещает "их у себя на сайте".
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