США не поздравили Россию с национальным праздником

По ее словам, ранее представители США "в неформальной манере" размещали поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства, что "в принципе не соответствует общепринятой дипломатической практике".

В этом году порядки поменялись. По словам сотрудников Госдепартамента, теперь такие послания вручаются через посольства США. Однако оказалось, что американское диппредставительство в Москве "никакого поздравления российским госорганам не передавало". При этом, обратила внимание Захарова, на сайте Госдепа продолжают вывешиваться поздравительные обращения к другим странам.

США впервые за 25 лет не направили в российское посольство в Вашингтоне поздравление с Днем России. Представители Госдепа объяснили его отсутствие тем, что при новой администрации президента США Дональда Трампа ведомство прекратило практику публичных поздравлений. "Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов", — сообщали ТАСС в пресс-службе ведомства. Там отметили, что теперь Госдеп размещает "их у себя на сайте".