США не поздравили Россию с национальным праздником

154
Сегодня, 20:06.
Политика

Посольство США в Москве не передавало государственным органам России поздравление с Днем России 12 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин и Мария Захарова.
Владимир Путин и Мария Захарова. Фото: kremlin.ru.

По ее словам, ранее представители США "в неформальной манере" размещали поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства, что "в принципе не соответствует общепринятой дипломатической практике".

В этом году порядки поменялись. По словам сотрудников Госдепартамента, теперь такие послания вручаются через посольства США. Однако оказалось, что американское диппредставительство в Москве "никакого поздравления российским госорганам не передавало". При этом, обратила внимание Захарова, на сайте Госдепа продолжают вывешиваться поздравительные обращения к другим странам.

США впервые за 25 лет не направили в российское посольство в Вашингтоне поздравление с Днем России. Представители Госдепа объяснили его отсутствие тем, что при новой администрации президента США Дональда Трампа ведомство прекратило практику публичных поздравлений. "Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов", — сообщали ТАСС в пресс-службе ведомства. Там отметили, что теперь Госдеп размещает "их у себя на сайте".

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров