США объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз в России

США с 23 августа приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме, начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования будут проходить только в посольстве США в Москве, сообщают РИА Новости.
В посольстве США в РФ отметили, что изменение численности сотрудников дипмиссии США в РФ повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз.
Также посольство США в Москве и консульство в Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии, пишет bfm.ru.
"Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование", говорится в заявлении посольства США в РФ.
Более подробная информация содержится на официальном сайте посольства и в информационной справке.
Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.
В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность.
МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.
По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.
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