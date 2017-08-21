США объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз в России

В посольстве США в РФ отметили, что изменение численности сотрудников дипмиссии США в РФ повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз.

Также посольство США в Москве и консульство в Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Белоруссии, пишет bfm.ru.

"Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование", говорится в заявлении посольства США в РФ.

Более подробная информация содержится на официальном сайте посольства и в информационной справке.

Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что персонал дипломатической миссии США в России будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Америке — по 455 человек с каждой стороны. По его словам, 755 сотрудников американского посольства должны будут прекратить свою деятельность.

МИД России 28 июля предложил США до 1 сентября изменить численность сотрудников дипмиссии. Кроме того, РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору.

По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.