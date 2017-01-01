США обвинили российские истребители в опасном маневре и заявили о корабле-шпионе

По словам Балданса, у патрулирующего в международных водах после Sea Shield, произошли "несколько инцидентов с большим количеством российских самолетов", которые командир корабля оценил как небезопасные.Эсминец запрашивал все самолеты, но в ответ получил только молчание - российские истребители не включали свои транспондеры, рассказал представитель американского военного ведомства.

Бладанс отметил, что подобные неоднократные инцидент беспокоят военного руководство Штатов, так как в результате может произойти несчастный случай или неправильные расчеты военных.

В Минобороны России официально не подтвердили заявления представителя Пентагона. Полет российских самолетов вблизи эсминца проходил по всем правилам, заявил официальный представитель.

Одновременно с этим, собеседники телеканала Fox News среди должностных лиц в США утверждают, что российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" был замечен на расстоянии 112 км от побережья США у американского штата Делавэ. По данным источников, корабль шел на север вдоль восточного побережья США (там находится крупнейшая база Военно-воздушных сил Штатов) со скоростью 10 узлов. Присутствие корабля "не вызывает беспокойства" у собеседников Fox News, но американские военные "пристально следят" за ним, пишет "Газета ру".

Ранее в Пентагоне заявляли, что небезопасное поведение российских истребителей происходит довольно часто и вызывают у США "серьезную озабоченность в сфере безопасности". В апреле 2016 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что маневры российских летчиков у кораблей США рано или поздно могут спровоцировать случайное военное столкновение, пишет Lenta.