США обвинили российские истребители в опасном маневре и заявили о корабле-шпионе

Пентагон выразил обеспокоенность поведением российских истребителей: 10 февраля два военных самолета совершили опасный маневр около американского эсминца Porter в Черном море. Об этом заявила РИА Новости представитель Пентагона подполковник Мишель Балданса.
По словам Балданса, у патрулирующего в международных водах после Sea Shield, произошли "несколько инцидентов с большим количеством российских самолетов", которые командир корабля оценил как небезопасные.Эсминец запрашивал все самолеты, но в ответ получил только молчание - российские истребители не включали свои транспондеры, рассказал представитель американского военного ведомства.
Бладанс отметил, что подобные неоднократные инцидент беспокоят военного руководство Штатов, так как в результате может произойти несчастный случай или неправильные расчеты военных.
В Минобороны России официально не подтвердили заявления представителя Пентагона. Полет российских самолетов вблизи эсминца проходил по всем правилам, заявил официальный представитель.
Одновременно с этим, собеседники телеканала Fox News среди должностных лиц в США утверждают, что российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" был замечен на расстоянии 112 км от побережья США у американского штата Делавэ. По данным источников, корабль шел на север вдоль восточного побережья США (там находится крупнейшая база Военно-воздушных сил Штатов) со скоростью 10 узлов. Присутствие корабля "не вызывает беспокойства" у собеседников Fox News, но американские военные "пристально следят" за ним, пишет "Газета ру".
Ранее в Пентагоне заявляли, что небезопасное поведение российских истребителей происходит довольно часто и вызывают у США "серьезную озабоченность в сфере безопасности". В апреле 2016 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд заявил, что маневры российских летчиков у кораблей США рано или поздно могут спровоцировать случайное военное столкновение, пишет Lenta.
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