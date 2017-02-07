США пересмотрят доктрину применения ядерного оружия

Соединенные Штаты намерены пересмотреть свою доктрину применения ядерных вооружений. Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник штаба американских ВВС генерал Дэвид Голдфин, пишет ТАСС.
"Я в полной мере ожидаю, что этой весной у нас будет пересмотр ядерной доктрины. Я в действительности жажду проведения этого диалога, так как нам пришло время, как и при любой другой новой администрации, бросить свежий взгляд на ядерный комплекс, который бы привел к выработке стратегических политических наставлений министерству (обороны) относительно того, куда нас хочет направить администрация", — подчеркнул военачальник.
Предыдущая редакция американской ядерной доктрины была подготовлена правительством Барака Обамы.
Голдфин заявил, что он "абсолютно" открыт для дискуссии о возможности создания США менее мощных ядерных боезарядов и их доставки с применением в том числе беспилотных летательных аппаратов, но настаивает на сохранении упомянутых "ключевых атрибутов" существующей ядерной триады.
Москва надеется, что новый вариант ядерной доктрины США не будет предусматривать возможность "безразмерного" применения ядерного оружия, заявил РИА Новости источник в российском МИД.
"Изменение доктринальных установок, в том числе в отношении роли ядерного оружия — это дело совершенно нормальное. Вопрос том, в каком направлении нынешняя доктрина будет пересматриваться", — отметил собеседник агентства.
Он напомнил, что нынешняя доктрина Вашингтона предусматривает возможность применения ядерных вооружений во всех случаях, когда затрагиваются "жизненно важные интересы США".
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