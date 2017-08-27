США посоветовали Украине не возрождать ядерное оружие

В США считают, что восстановление ядерного оружия на Украине не приведет ни к чему хорошему, и предостерегают Киев от этого решения. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью каналу "Прямий".

Курт Волкер посоветовал Киеву оставаться в рамках Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия. По условиям документа, Украина отказалась от ядерного оружия, взамен получив гарантии мирового сообщества целостности страны.