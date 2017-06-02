США приняли на вооружение самый дорогой авианосец в мире

Приемные испытания корабля состоялись 26 мая. Но военные отмечают, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. К тому времени корабль совершит несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

Стоимость USS Gerald R. Ford делает его самым дорогим военным кораблем в мире. Изначально планировалось, что строительство, начатое еще в 2009 году, будет закончено в сентябре 2014 года, однако сроки неоднократно переносились.