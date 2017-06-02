США приняли на вооружение самый дорогой авианосец в мире

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Сегодня, 21:51.
Жизнь

ВМС США получили новейший авианосец Gerald R. Ford, стоимостью 13 млрд. долларов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление американских военно-морских сил.

Пентагон США.
Пентагон США. Фото: www.americancities.ru.

Приемные испытания корабля состоялись 26 мая. Но военные отмечают, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. К тому времени корабль совершит несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.

Стоимость USS Gerald R. Ford делает его самым дорогим военным кораблем в мире. Изначально планировалось, что строительство, начатое еще в 2009 году, будет закончено в сентябре 2014 года, однако сроки неоднократно переносились.

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