США приняли на вооружение самый дорогой авианосец в мире

ВМС США получили новейший авианосец Gerald R. Ford, стоимостью 13 млрд. долларов. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление американских военно-морских сил.
Приемные испытания корабля состоялись 26 мая. Но военные отмечают, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 году. К тому времени корабль совершит несколько выходов в море для "обкатки" боевых и инженерных систем.
Navy accepts delivery of USS Gerald R. Ford #Navy #US #ASCFUSA #News #Security #AircraftCarrier #Peace— ASCF (@ascfusa) 1 июня 2017 г.
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Стоимость USS Gerald R. Ford делает его самым дорогим военным кораблем в мире. Изначально планировалось, что строительство, начатое еще в 2009 году, будет закончено в сентябре 2014 года, однако сроки неоднократно переносились.
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