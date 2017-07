Стал известен размер зарплаты сотрудников администрации президента США

Белый дом направил конгрессу США открытый отчет о доходах сотрудников президентской администрации. 16-страничный документ опубликован на сайте админимтрации.

Согласно этим данным, минимальная зарплата составляет $30 тыс. в год. Столько, к примеру, получает директор Национального экономического совета и старший советник президента по экономической политике Гэри Кон.

Максимальная зарплата составляет почти $180 тыс. Среди чиновников, получающих такое жалование, есть и пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер. Его заместитель, Сара Сандерс, получает в год немногим меньше — $165 тыс. Максимальный доход в $180 тыс. также получает главный политконсультант Трампа Стив Бэннон.

Дочь Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, который является советником главы США, согласно этому документу, зарплату вовсе не получают.

В отчете должность Иванки Трамп указана как "дочь главы государства и советник президента" (англ. first daughter and adviser to the president). В апреле телеканал CNN сообщал, что именно ее позиция оказала влияние на решение Дональда Трампа нанести удар по авиабазе Шайрат в Сирии.