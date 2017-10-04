Стал известен рейтинг российских банков по итогам 8 месяцев 2017 года

Активы (с 175 на 166 место), рост показателя связан с ростом статьи "Кредиты предприятиям".

Капитал (с 193 на 179 место), собственные средства банка по состоянию на 01.09.2017г. составляют 2244,6 млн. руб.

Кредиты предприятиям (с 164 на 151 место). Кредитный портфель юридических лиц на 01.09.2017г. составляет 5580,1 млн. рублей.

Расчетные счета (с 130 на 123 место). Объем средств на расчетных счетах на 01.09.2017г. составляет 2872,6 млн. рублей.

Вклады физических лиц (с 132 на 122 место). Объем вкладов на 01.09.17г. 8552,4 млн. рублей.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

За этот период Банк Акцепт улучшил свои позиции в общеотраслевом рейтинге по следующим показателям:

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru