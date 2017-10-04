Стал известен рейтинг российских банков по итогам 8 месяцев 2017 года

Сегодня, 09:00.
Новости компаний

Специализированный финансовый портал Banki.ru провел сравнительный анализ банков по итогам восьми месяцев 2017 года.

Банк "Акцепт": территория профессионалов.
Банк "Акцепт": территория профессионалов. Фото: архив АО "Банк Акцепт".

За этот период Банк Акцепт улучшил свои позиции в общеотраслевом рейтинге по следующим показателям:

  • Активы (с 175 на 166 место), рост показателя связан с ростом статьи "Кредиты предприятиям".
  • Капитал (с 193 на 179 место), собственные средства банка по состоянию на 01.09.2017г. составляют 2244,6 млн. руб.
  • Кредиты предприятиям (с 164 на 151 место). Кредитный портфель юридических лиц на 01.09.2017г. составляет 5580,1 млн. рублей.
  • Расчетные счета (с 130 на 123 место). Объем средств на расчетных счетах на 01.09.2017г. составляет 2872,6 млн. рублей.
  • Вклады физических лиц (с 132 на 122 место). Объем вкладов на 01.09.17г. 8552,4 млн. рублей.

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.
Телефон: 65-93-17
Сайт: www.akcept.ru

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