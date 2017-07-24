Стала известна причина смерти первого советского миллионера Тарасова

По данным "Российской газеты", бизнесмен скончался у себя дома в Москве от пневмонии. Тарасов пытался лечиться самостоятельно. Когда в воскресенье его друг принес больному лекарство, оказалось, что бизнесмен умер.

Артему Тарасову было 67 лет. В 1989 году стал вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, а в 1990 году - народным депутатом РСФСР. Тарасов считается первым советским предпринимателем, который легально стал миллионером. В 1991-93 годах он находился в Лондоне, затем вернулся в Москву и снова стал депутатом Государственной думы. Подавал заявку на участие в президентских выборах в 1996 году, однако не был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией. После этого снова уехал в Лондон и вернулся оттуда только в 2003 году. В прошлом году выдвигался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" в Красноярском крае. У Тарасова были разные компании - от брачного агентства и фирмы по ремонту электроники до авиакомпании и цеха по огранке алмазов.