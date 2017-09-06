Стали известны подробности гибели 23-летней пациентки в алтайской ЦРБ

Ярославе Редичевой поставили диагноз "сахарный диабет" еще в детстве. Девушка научилась с ним жить. Она была студенткой заочного отделения Санкт-Петербургского института экономики и права, ждала из армии жениха.

В конце июля 2017 года сельчанка получила консультацию у эндокринолога в Томске. У нее обнаружили отек левого голеностопа, но в целом состояние было хорошее. А 2 августа 2017 года у нее резко упало давление.

Юлия Казначеева,

мать погибшей Ярославы:

Я вызвала "скорую", фельдшер поставила два укола, но давление не поднималось. Дочь отправили в больницу. Заведующий отделением пришел 3 августа в 9.30, назначил лечение. Я тревожилась, ведь в нашей больнице часто умирают. Сказала, что хочу отвезти дочь в краевую больницу. Мне выдали направление. Вскоре пришел хирург и в антисанитарных условиях, на грязной табуретке сделал три разреза на ноге дочери, чтобы отек дальше не пошел. И это при ее слабости и низком давлении. Славянке после этих разрезов стало совсем плохо.

После этого Юлия решила позвонить напрямую начальнику медицинской части ЦРБ. "Я попросила дать нам реанимобиль, чтобы довезти дочь до краевой больницы. Но мне ответили, что "скорая" наутро уже занята другими больными, дав понять, что доставка — это мои проблемы", — рассказывает женщина.

По ее словам, в девять вечера медики созвали консилиум. Девушке поставили какой-то укол, после которого она стала задыхаться.

Юлия Казначеева,

мать погибшей Ярославы:

Ее кидало то в жар, то в холод. Взгляд был страшный, зрачки расширенные. Врачи консилиума вошли в палату, объявили, что будут делать тесты — поднимали подбородок дочери, смотрели реакцию, измеряли пульс. В какой-то момент я оттолкнула всех, в страхе стала хлопать дочь по щекам, она пришла в сознание, после чего врачи развернулись и ушли. Дочка говорит: "Мам, все будет хорошо, что ты плачешь?". Она даже улыбнулась, что меня успокоило. Потом меня вызвали к врачам в кабинет, когда шла, в коридоре раздался крик медсестры. Все побежали в палату, анестезиолог кричал сестре про адреналин, вместе с терапевтом они пытались провести реанимационные действия. А потом прозвучало это страшное: "Она умерла, что кричите, идите, готовьтесь…".

В заключении патологоанатом назвал причиной смерти отек легкого. Девушку кремировали, хоронить решили в Москве. Юлия Казначеева собирается переезжать в столицу, потому что у нее там живут родственники. "Я уволилась и хочу сбежать из этого края", — говорит женщина.

4 сентября Алейский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Врачам грозит лишение свободы на срок до трех лет.