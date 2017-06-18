Стали известны подробности операции по "обезвреживанию" загадочного пакета в Барнауле

Сигнал поступил в полицию в 8.30 утра. Вскоре полицейские прибыли на место с кинологами и собаками. Собаки исследовали пакет и подали сигнал, что он может представлять опасность. По этой причине полиция вызвала представителей ФСБ. Когда они осмотрели пакет, выяснилось, что в нем содержится строительный мусор. По данным ФСБ, вся операция в целом заняла около 2,5 часов.