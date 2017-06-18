Стали известны подробности операции по "обезвреживанию" загадочного пакета в Барнауле

1217
Сегодня, 14:18.
Происшествия

В пресс-службе ФСБ в Алтайском крае подтвердили, что на заправке "Лукойла" в Барнауле утром 18 июня нашли подозрительный пакет, перевязанный скотчем. Охранники заправки обратились в полицию. 

Полиция на Змеиногорском тракте в Барнауле.
Полиция на Змеиногорском тракте в Барнауле. Фото: https://vk.com/barneos22.

Сигнал поступил в полицию в 8.30 утра. Вскоре полицейские прибыли на место с кинологами и собаками. Собаки исследовали пакет и подали сигнал, что он может представлять опасность. По этой причине полиция вызвала представителей ФСБ. Когда они осмотрели пакет, выяснилось, что в нем содержится строительный мусор. По данным ФСБ, вся операция в целом заняла около 2,5 часов. 

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров