Стала известна причина смерти депутата Госдумы в Израиле

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк, по предварительным данным, скончался от сердечного приступа.
Политику стало плохо после купания в Мертвом море, спасти мужчину не удалось.
К моменту прибытия медиков, которых вызвали родственники парламентария, Тарасюк уже был без сознания. Реанимировать депутата израильские врачи так и не смогли, пишет "Газета.ру".
Депутат Госдумы оказался российским туристом, о гибели которого на берегу Мертвого моря в Израиле передавали зарубежные СМИ. По одной из версий, в ЛДПР пытались замолчать факт трагедии по личному распоряжению Владимира Жириновского, пишет ura.ru.
Бывший помощник депутата Госдумы от ЛДПР Василия Тарасюка, найденного мертвым на берегу Мертвого моря в Израиле, Вячеслав Денисов, рассказал о предпочтениях в отдыхе своего экс-начальника. Как сообщил Денисов, покойный старался проводить время в России.
"Израиль — это нетипично. Василий Михайлович предпочитал отдыхать в России. Ездил в Адлер", — сказал собеседник.
Василий Тарасюк избирался депутатом Государственной Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, в том числе и от ХМАО и ЯНАО. Парламентарий работал в министерствах, был топ-менеджером крупных нефтяных компаний.
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