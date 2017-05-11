Стала известна причина смерти депутата Госдумы в Израиле

Политику стало плохо после купания в Мертвом море, спасти мужчину не удалось.

К моменту прибытия медиков, которых вызвали родственники парламентария, Тарасюк уже был без сознания. Реанимировать депутата израильские врачи так и не смогли, пишет "Газета.ру".

Депутат Госдумы оказался российским туристом, о гибели которого на берегу Мертвого моря в Израиле передавали зарубежные СМИ. По одной из версий, в ЛДПР пытались замолчать факт трагедии по личному распоряжению Владимира Жириновского, пишет ura.ru.

Бывший помощник депутата Госдумы от ЛДПР Василия Тарасюка, найденного мертвым на берегу Мертвого моря в Израиле, Вячеслав Денисов, рассказал о предпочтениях в отдыхе своего экс-начальника. Как сообщил Денисов, покойный старался проводить время в России.

"Израиль — это нетипично. Василий Михайлович предпочитал отдыхать в России. Ездил в Адлер", — сказал собеседник.

Василий Тарасюк избирался депутатом Государственной Думы четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов, в том числе и от ХМАО и ЯНАО. Парламентарий работал в министерствах, был топ-менеджером крупных нефтяных компаний.