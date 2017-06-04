Стало известно, что Луна является космическим кораблем инопланетян

Аргумент в пользу этой версии — несовпадение со временем создания спутника. Ученые ранее считали, что Луна образовалась вследствие столкновения астероида с Землей и последовавшего откола от нашей планеты крупной части. Но последнее исследование показало, что на самом деле Луна намного старше Земли. Образовался спутник нашей планеты примерно на 8 миллионов лет раньше, чем Земля.

Кроме того, плотность Луны в разы больше земной, что наталкивает исследователей на мысли, что внутри нашего спутника — пустота. Эта теория появилась в 1969 году во время спуска аппарата "Апполон-12" на космическое тело, ученые обратили внимание, что космический корабль NASA "зазвенел".

Эксперты также утверждают, что Луна чересчур "стабильная": ее не бомбардировали крупные астероиды, ее орбита не менялась и вообще никаких инцидентов со спутником Земли не происходило. Уфологи отмечают, что все эти факты указывает на то, что Луна в действительности имеет искусственное происхождение и вполне может являться космическим кораблем представителей внеземных цивилизаций, пишет informing.ru.