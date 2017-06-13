Стало известно, где живет самая длинноногая модель

Модель с самыми длинными ногами живет в США. Длина ног Чейз Кеннеди составляет 129 сантиметров при росте 196 сантиметров, передает InUTH.
По признанию самой девушки, она добилась определенных успехов на модельном поприще, однако страдает по причине "слишком высокого роста". По ее словам, претензии на длину ног она слышала от некоторых модельных агентств, пишет "Росбалт".
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