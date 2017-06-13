Стало известно, где живет самая длинноногая модель

По признанию самой девушки, она добилась определенных успехов на модельном поприще, однако страдает по причине "слишком высокого роста". По ее словам, претензии на длину ног она слышала от некоторых модельных агентств, пишет "Росбалт".

Missing the sunshine right now here in California 🌞 Публикация от Chase Kennedy (@chasekennedy_) Фев 16 2017 в 11:56 PST