Стало известно, какой "продуктовый" магазин откроется в "Ледоколе"

В торгово-деловом центре "Ледокол" планируют открыть продуктовый магазин "Магнит" краснодарской сети "Тандер", сообщают на форуме skyscrapercity.com.
Очередной магазин сети займет 500 квадратных метров первого этажа. Ритейлер в ближайшее время планирует приступить к ремонту помещения и уже в июне магазин откроется. Пока неизвестно, какой именно формат "Тандер" представит на новой площадке. Возможно, это будет обновленная концепция гипермаркета "семейный". "Ведомости" писали, что ее начнут внедрять в сентябре этого года, однако в Барнауле подобный магазин уже работает в ТЦ "Россия". В интервью изданию заместитель гендиректора "Магнита" по продажам и HR Илья Саттаров рассказал, что в обновленном гипермаркете меняется позиционирование. В магазине изменят ассортимент товаров, зонирование и оформление торгового пространства, выкладку, в том числе технологии работы и промопредложения магазина.
Также анонимный источник altapress.ru сообщает, что краснодарцы ведут переговоры на предмет размещения в "Ледоколе" своего магазина "Магнит косметик", где представлена бытовая химия и косметика.
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