Стало известно, когда откроется седьмой ресторан "Грильницы"

Седьмая "Грильница" откроется в барнаульском торговом центре "Норд-Вест" 8 октября. Об этом сообщается в официальной группе сети в "ВКонтакте". Заведение будет работать круглосуточно на первом этаже торгового центра.
Ранее директор по развитию сети Максим Тушков рассказывал altapress.ru, что площадь заведения будет примерно такой же, как в точке на пр. Социалистическом, а интерьер как в "Грильнице" на пр. Красноармейском. Здесь предусмотрена зона посадки на 16 мест.
"Грильница" заработает на месте магазина "Парфюм Вояж". В течение последних нескольких месяцев здесь вели ремонт.
В этом году руководство откроет еще одно заведение в спальном районе города. Временно на реконструкцию закрылась "Грильница" на ул. Юрина, говорится в сообществе сети. Как ранее пояснял Максим Тушков, в этом заведении планируют изменить формат и интерьер, там появится посадочная зона.
Справка
"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась более пяти лет назад. Средний чек фастфуда — 200-300 рублей. На сегодняшний день в сети действуют шесть заведений, еще одно работает по франшизе в Бийске.
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