Стало известно, когда откроется седьмой ресторан "Грильницы"

Ранее директор по развитию сети Максим Тушков рассказывал altapress.ru, что площадь заведения будет примерно такой же, как в точке на пр. Социалистическом, а интерьер как в "Грильнице" на пр. Красноармейском. Здесь предусмотрена зона посадки на 16 мест.

"Грильница" заработает на месте магазина "Парфюм Вояж". В течение последних нескольких месяцев здесь вели ремонт.

В этом году руководство откроет еще одно заведение в спальном районе города. Временно на реконструкцию закрылась "Грильница" на ул. Юрина, говорится в сообществе сети. Как ранее пояснял Максим Тушков, в этом заведении планируют изменить формат и интерьер, там появится посадочная зона.

Справка

"Грильница" — сеть быстрого питания в Барнауле. Первая торговая точка открылась более пяти лет назад. Средний чек фастфуда — 200-300 рублей. На сегодняшний день в сети действуют шесть заведений, еще одно работает по франшизе в Бийске.





