Стало известно, когда появится ограда у барнаульского парка "Центральный"

Строительство ограды в парке "Центральный". Фото: barnaul.org. Строительство ограды в парке "Центральный". Фото: barnaul.org. Строительство ограды в парке "Центральный". Фото: barnaul.org. Строительство ограды в парке "Центральный". Фото: barnaul.org. Строительство ограды в парке "Центральный". Фото: barnaul.org.

По словам Чаузовой, уже установили 152 четырехметровые винтовые сваи для фундамента будущей ограды парка. На улице Ползунова сделали ростверки и заливают монолитные ригели. В октябре-ноябре выставят столбы ограждения. Также в ноябре закрепят чугунную ограду, которую сделали на заводе в Камне-на-Оби.

Как ранее писал altapress.ru, новая ограда Центрального парка будет выполнена в сочетании двух стилей — классицизма и модернизма.

На замену 300 метров ограды администрация Барнаула выделила 15 млн рублей. Еще в 13 млн рублей обошлось производства чугунных конструкций на заводе в Камне-на-Оби.

Парк и его новая ограда входят в комплекс достопримечательностей проекта "Барнаул – горнозаводской город". Они вплотную прилегают к Барнаульскому сереброплавильному заводу, а также соседствует с Горной аптекой.