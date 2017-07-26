Стало известно, когда в Алтайском крае установят памятник Роберту Рождественскому

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Сегодня, 18:10.
Культура

Памятник поэту появится в селе Косиха к следующему дню рождения Роберта Рождественского, 20 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Роберт Рождественский.
Роберт Рождественский. Фото: ГМИЛИКА.

Памятник создали по инициативе дочерей поэта Екатерина и Ксения. В письме губернатору Алтайского края Александру Карлину они выразили надежду приурочить открытие памятника ко дню рождения отца.

Памятник работы Зураба Церетели уже готов.

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