Стало известно, когда в Барнауле начнётся отопительный сезон

В городском комитете по энергоресурсам и газификации сообщили, что возможна подача отопления в жилые дома и социальные объекты раньше обозначенного срока по заявлениями граждан. Исполнители коммунальных услуг по заявкам потребителей смогут обратиться в теплоснабжающие организации для подачи теплоносителя на объект.