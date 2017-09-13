Стало известно, когда в Барнауле начнётся отопительный сезон

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Сегодня, 15:24.
Потребитель

В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха администрация Барнаула приступила к подготовке проекта постановления о начале отопительного периода 2017/2018 годов. Тепло в дома горожан ориентировочно вернут 20 сентября.

Кот на батарее.
Кот на батарее. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

В городском комитете по энергоресурсам и газификации сообщили, что возможна подача отопления в жилые дома и социальные объекты раньше обозначенного срока по заявлениями граждан. Исполнители коммунальных услуг по заявкам потребителей смогут обратиться в теплоснабжающие организации для подачи теплоносителя на объект.

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