Стало известно, когда в Барнауле начнётся отопительный сезон

В связи с понижением среднесуточной температуры воздуха администрация Барнаула приступила к подготовке проекта постановления о начале отопительного периода 2017/2018 годов. Тепло в дома горожан ориентировочно вернут 20 сентября.
В городском комитете по энергоресурсам и газификации сообщили, что возможна подача отопления в жилые дома и социальные объекты раньше обозначенного срока по заявлениями граждан. Исполнители коммунальных услуг по заявкам потребителей смогут обратиться в теплоснабжающие организации для подачи теплоносителя на объект.
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