Стало известно, когда выйдет ток-шоу "Прожекторпэрисхилтон" на Первом канале

Первый выпуск после пятилетнего перерыва выйдет в эфир 4 марта, сообщает пресс-служба канала. Ведущие — те же: Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян.

Почему "Первый канал" решил возродить программу, и почему она закрывалась?

Несколько статуэток ТЭФИ, более сотни выпусков, высокие рейтинги и пересказы шуток в офисах, учебных аудиториях и курилках, как в лучшие времена КВН. YouTube наводнен роликами под называнием "Прожекторперисхилтон" — лучшее", "Прожекторперисхилтон" — разрыв", "Прожекторперисхилтон" — жгут" и так далее.

4 брата Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) Ноя 5 2015 в 1:28 PST

В 2012 году программа закрылась. Как тогда объясняли, проект вынуждены были покинуть Мартиросян и Светлаков. После покупки 75% продюсерского центра Comedy Club Production холдингом "Газпром-Медиа" новое руководство запретило ключевым фигурам Comedy Club работать с кем-то, кроме ТНТ.

В январе 2015 года руководство сменилось уже в самом "Газпром-Медиа". На данный момент в пресс-службе холдинга возрождение проекта "Прожеторперисхилтон" не комментируют. Не общаются с прессой на этот счет и сами ведущие. На "Первом канале" подтверждают только сам факт. Зачем каналу понадобилось возвращаться к этой истории?

Алексей Самохвалов,

директор Национального исследовательского центра телевидения и радио:

На "Первом канале" достаточно много развлекательных программ. Другое дело, что сейчас у "Первого канала" возникла проблема с распространением политической информации. Явно вот эти ток-шоу, где идут какие-то обсуждения ситуации на Украине, в Сирии, достаточно нервно, они не пользуются большим спросом. Поэтому, видимо, сейчас идет какая-то корректировка, и будут предлагаться новые форматы, в том числе с использованием популярных ведущих, будут какие-то, так сказать, новые попытки оказать некое воздействие на политические взгляды телезрителя.

Интересно посмотреть, как это у них получится, говорит телекритик.

Андрей Новиков-Ланской,

телекритик:

Перспективы у этой передачи довольно неплохие. Во-первых, это, всё-таки, образец того телевизионного юмора, который не лишен вкуса, игры, игры с контекстом, с подтекстом. Другой вопрос насколько они смогут касаться таких болезненных политических вопросов; все-таки они довольно много говорят о международной жизни (а мы в состоянии информационной войны). То есть это, на самом деле, интересно посмотреть, как они будут выкручиваться, из таких сложных, из военных, если угодно, в информационном смысле ситуаций.

Раньше ведущие "Прожекторперисхилтона" шутили о политике не так много, но иногда получалось остро, в том числе о президенте, пишет bfm.ru.

Справка

"Прожекторперисхилтон" — телевизионная информационно-развлекательная программа Первого канала, выходившая с 17 мая 2008 года по 10 июня 2012 года.

Ведущие (Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало) в студии в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели, комментировали газетные статьи и высказывания политиков.