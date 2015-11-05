Стало известно, когда выйдет ток-шоу "Прожекторпэрисхилтон" на Первом канале

"Первый канал" возвращает в эфир "Прожекторперисхилтон".
Первый выпуск после пятилетнего перерыва выйдет в эфир 4 марта, сообщает пресс-служба канала. Ведущие — те же: Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян.
Почему "Первый канал" решил возродить программу, и почему она закрывалась?
Несколько статуэток ТЭФИ, более сотни выпусков, высокие рейтинги и пересказы шуток в офисах, учебных аудиториях и курилках, как в лучшие времена КВН. YouTube наводнен роликами под называнием "Прожекторперисхилтон" — лучшее", "Прожекторперисхилтон" — разрыв", "Прожекторперисхилтон" — жгут" и так далее.
В 2012 году программа закрылась. Как тогда объясняли, проект вынуждены были покинуть Мартиросян и Светлаков. После покупки 75% продюсерского центра Comedy Club Production холдингом "Газпром-Медиа" новое руководство запретило ключевым фигурам Comedy Club работать с кем-то, кроме ТНТ.
В январе 2015 года руководство сменилось уже в самом "Газпром-Медиа". На данный момент в пресс-службе холдинга возрождение проекта "Прожеторперисхилтон" не комментируют. Не общаются с прессой на этот счет и сами ведущие. На "Первом канале" подтверждают только сам факт. Зачем каналу понадобилось возвращаться к этой истории?
Алексей Самохвалов,
директор Национального исследовательского центра телевидения и радио:
На "Первом канале" достаточно много развлекательных программ. Другое дело, что сейчас у "Первого канала" возникла проблема с распространением политической информации. Явно вот эти ток-шоу, где идут какие-то обсуждения ситуации на Украине, в Сирии, достаточно нервно, они не пользуются большим спросом. Поэтому, видимо, сейчас идет какая-то корректировка, и будут предлагаться новые форматы, в том числе с использованием популярных ведущих, будут какие-то, так сказать, новые попытки оказать некое воздействие на политические взгляды телезрителя.
Интересно посмотреть, как это у них получится, говорит телекритик.
Андрей Новиков-Ланской,
телекритик:
Перспективы у этой передачи довольно неплохие. Во-первых, это, всё-таки, образец того телевизионного юмора, который не лишен вкуса, игры, игры с контекстом, с подтекстом. Другой вопрос насколько они смогут касаться таких болезненных политических вопросов; все-таки они довольно много говорят о международной жизни (а мы в состоянии информационной войны). То есть это, на самом деле, интересно посмотреть, как они будут выкручиваться, из таких сложных, из военных, если угодно, в информационном смысле ситуаций.
Раньше ведущие "Прожекторперисхилтона" шутили о политике не так много, но иногда получалось остро, в том числе о президенте, пишет bfm.ru.
Справка
"Прожекторперисхилтон" — телевизионная информационно-развлекательная программа Первого канала, выходившая с 17 мая 2008 года по 10 июня 2012 года.
Ведущие (Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гарик Мартиросян и Александр Цекало) в студии в юмористической форме обсуждали актуальные темы недели, комментировали газетные статьи и высказывания политиков.
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