Нобелевскую премию мира вручили кампании, которая борется с ядерным оружием

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2107 года Международной кампании по запрещению ядерного оружия (Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Эта организация получает награду за свою работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям использования ядерного оружия", — говорится в сообщении.

Кампания была запущена в 2007 года в Мельбурне (Австралия) и в настоящий момент сотрудничает с 468 организациями в 101 стране. Ее штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).

В нынешнем году на получение премии претендовали 318 кандидатов — 215 физических лиц и 103 организации. Больше соискателей было только в 2016 году — 376.

При этом имена тех, кто не победил, но попал в шорт-лист, будут храниться в тайне еще полвека.

В 2016 году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу, который приложил немалые усилия для завершения гражданской войны в стране, длившейся 50 лет и унесшей жизни более 220 тысяч колумбийцев.

Нобелевская премия мира — одна из пяти, завещанных ее основателем — изобретателем и промышленником Альфредом Нобелем. Но в отличие от других, она вручается не в Стокгольме, а в Осло.

В последнее десятилетие Нобелевскую премию в области физики получили трое российских ученых. Это Жорес Алфёров в 2000 году, Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург в 2003 и Константин Новоселов в 2010.