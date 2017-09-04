Стало известно, от чего зависит сексуальное желание у женщин

Международная группа ученых выяснила, от чего зависит женское сексуальное желание. Согласно выводам, определенные половые гормоны обуславливают влечение к постоянным партнерам, но не способствуют случайным связям, пишет Lenta.ru.
Выяснилось, что ученые имеют недостаточное представление, как на половое влечение влияет гормональный статус, в том числе уровень гормонов эстрадиола, прогестерона и тестостерона. Эстрадиол влияет на функции половых органов, прогестерон — на наступление месячных и беременность, а тестостерон способствует приобретению женщиной мужских половых признаков.
Исследование проходило в три этапа, участвовали в нем 375 женщин. Каждый этап длился около пяти недель и включал в себя несколько сессий. В каждой сессии добровольцы сообщали, находятся ли они в романтических отношениях, и проходили письменный тест, предназначенный для оценки их сексуального желания. У них также брали образцы слюны, чтобы оценить уровень половых гормонов.
Оказалось, что прогестерон негативно влияет на влечение женщин к партнеру. При этом эстрадиол способствовал увеличению сексуального желания вне зависимости от их романтического статуса, а тестостерон не оказывал никакого эффекта.
Ученые также не нашли никаких доказательств влияния гормонов на склонность к случайным связям, что опровергает гипотезу, согласно которой женщины чаще вступают в непродолжительные отношения в фертильные фазы менструального цикла.
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